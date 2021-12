Veronica non c’è più. La vita e i sogni della 19enne spenti per sempre: “Non si può morire così” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una notizia terribile ha scosso Codigoro, un comune in provincia di Ferrara. La 19enne Veronica Furegato non c’è più e ha lasciato nel dolore più profondo parenti e amici. Ha lottato per otto giorni in un letto di ospedale, poi però il suo cuore ha smesso di battere. I medici e i familiari avevano sperato in un esito diverso, ma il gravissimo incidente in cui era rimasta coinvolta le è stato fatale. Sin da subito le sue condizioni di salute erano apparse critiche, ma con i giorni che trascorrevano tutti si auguravano il miracolo. Invece Veronica Furegatto non ce l’ha fatta a superare la fase critica e se n’è andata per sempre. Il sinistro si era verificato durante la notte dell’8 dicembre. Sul luogo dell’impatto erano arrivati immediatamente i carabinieri di Comacchio, oltre ai pompieri e ai sanitari del 118, che ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una notizia terribile ha scosso Codigoro, un comune in provincia di Ferrara. LaFuregato non c’è più e ha lasciato nel dolore più profondo parenti e amici. Ha lottato per otto giorni in un letto di ospedale, poi però il suo cuore ha smesso di battere. I medici e i familiari avevano sperato in un esito diverso, ma il gravissimo incidente in cui era rimasta coinvolta le è stato fatale. Sin da subito le sue condizioni di salute erano apparse critiche, ma con i giorni che trascorrevano tutti si auguravano il miracolo. InveceFuregatto non ce l’ha fatta a superare la fase critica e se n’è andata per. Il sinistro si era verificato durante la notte dell’8 dicembre. Sul luogo dell’impatto erano arrivati immediatamente i carabinieri di Comacchio, oltre ai pompieri e ai sanitari del 118, che ...

