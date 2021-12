Traffico Roma del 16-12-2021 ore 09:30 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Luceverde Roma Hellas colto sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo file da Tor Cervara la tangenziale est e da Tor Cervara raccordo ancora file sulla tangenziale est da via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico e da Largo Passamonti viale Castrense verso San Giovanni ci sono file sulla diramazione Roma Sud in entrata raccordo anulare su quest’ultimo può detrarre la casini nella Appia lungo la carreggiata interna era 20 della Prenestina alla rustica e ancora da Casal del Marmo a Laura Elia lungo la carreggiata esterna sulla Roma-fiumicino code tra l’ANSA del Tevere da Cristoforo Colombo in direzione dell’EUR simile a un incidente con rallentamenti a Montesacro viale Carnaro altro incidente Primavalle in piazza Clemente XI all’altezza di via del Forte Braschi dalle 10 alle 13 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021) LuceverdeHellas colto sul tratto Urbano della A24-teramo file da Tor Cervara la tangenziale est e da Tor Cervara raccordo ancora file sulla tangenziale est da via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico e da Largo Passamonti viale Castrense verso San Giovanni ci sono file sulla diramazioneSud in entrata raccordo anulare su quest’ultimo può detrarre la casini nella Appia lungo la carreggiata interna era 20 della Prenestina alla rustica e ancora da Casal del Marmo a Laura Elia lungo la carreggiata esterna sulla-fiumicino code tra l’ANSA del Tevere da Cristoforo Colombo in direzione dell’EUR simile a un incidente con rallentamenti a Montesacro viale Carnaro altro incidente Primavalle in piazza Clemente XI all’altezza di via del Forte Braschi dalle 10 alle 13 ...

