Spider-Man: No Way Home: Zendaya e il suo tenero post per Tom Holland: "Fiera di te" (Di giovedì 16 dicembre 2021) In occasione dell'uscita di Spider-Man: No Way Home, Zendaya ha omaggiato Tom Holland pubblicando un commovente post in cui ha dichiarato di essere Fiera di lui. Zendaya è letteralmente entusiasta del fidanzato Tom Holland e prima che il loro nuovo film, Spider-Man: No Way Home, uscisse nelle sale cinematografiche di tutto il mondo l'attrice ha scelto Instagram per omaggiare la co-star, chiamandolo dolcemente "My Spider-Man". Nella didascalia del tenero post che Zendaya ha pubblicato soltanto poche ore fa sul proprio profilo si può leggere: "Mio Spider-Man, sono così Fiera di te, alcune cose non cambiano mai ed è una ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 dicembre 2021) In occasione dell'uscita di-Man: No Wayha omaggiato Tompubblicando un commoventein cui ha dichiarato di esseredi lui.è letteralmente entusiasta del fidanzato Tome prima che il loro nuovo film,-Man: No Way, uscisse nelle sale cinematografiche di tutto il mondo l'attrice ha scelto Instagram per omaggiare la co-star, chiamandolo dolcemente "My-Man". Nella didascalia delcheha pubblicato soltanto poche ore fa sul proprio profilo si può leggere: "Mio-Man, sono cosìdi te, alcune cose non cambiano mai ed è una ...

