Sciopero generale di Cgil e Uil: piazze piene, uffici e fabbriche non vuoti. 'L'85% ha aderito'. (Di giovedì 16 dicembre 2021) Affondo di Landini e Bombardieri: 'La manovra non dà risposte ai precari, alle tante persone in difficoltà. Sui numeri dell'adesione polemica a distanza con Confindustria; 'Conta il segnale al Paese' Leggi su tg.la7 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Affondo di Landini e Bombardieri: 'La manovra non dà risposte ai precari, alle tante persone in difficoltà. Sui numeri dell'adesione polemica a distanza con Confindustria; 'Conta il segnale al Paese'

sebmes : Lo sciopero generale indetto da Landini senza un vero perché mi fa venire in mente, riformulata, la celebre battuta… - fattoquotidiano : Il settimanale The Economist (della famiglia Agnelli) proclama l’Italia paese dell’anno nel giorno dello sciopero g… - CottarelliCPI : Questo tweet non piacerà a molti ma pazienza. Credo che la decisione di proclamare lo sciopero generale, uno strume… - anna_boggero : @Agenzia_Ansa A parte che i dati sono un po’ sull’esagerato: e mo’? Qual era l’obiettivo di questo sciopero a parte… - TylerD81 : 16.12.21 Sciopero Generale CGIL e UIL 2021 - Italian General Strike PHOTOS-> -