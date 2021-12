Rocket League è pronto a prendersi tutto

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Se pensiamo istintivamente a quali sono gli sport più seguiti in Italia la risposta arriva subito: calcio e motori, includendo in quest’ultimi sia la Formula 1 che la MotoGP. Non stupisce, quindi, che un videogioco che unisce proprio il calcio con le automobili comestia avendo molto successo, e non solo in Italia ovviamente: alla fine parliamo dell’anello di congiunzione più solido tra gli sport tradizionali (sempre che di tradizione si possa parlare con le auto) e quelli elettronici e, più in generale, il gaming. Arrivando dritti al punto:è, sia a livello italiano che internazionale, una possibile next big thing dell’esports. Ma andiamo con ordine.viene lanciato ufficialmente il 4 luglio 2015 da Psyonix, inizialmente per Windows e ...

Advertising

lUltimoUomo : Con una ricetta semplice: un videogioco adatto a tutti che unisce calcio e motori. - CGcarmineCG : Twitch che mi ricorda che quest'anno ho guardato praticamente solo Rocket League 1 - @RLEsports 2 - @IRC_RL 3 -… - Antonio10853157 : RT @XboxItalia: Ottieni il bundle #XboxSeriesS Fortnite & Rocket League e divertiti con i contenuti add-on del pacchetto Midnight Drive. Sp… - camsaywhat : sono diventata un asso in rocket league - itzz_simo5_ : @XboxItalia Fortnite e Rocket League nella stessa collab, tutto ciò è spettacolare! -

Ultime Notizie dalla rete : Rocket League

L'Ultimo Uomo

Il prezzo in questo caso è di 99,99 euro per l'abbonamento semestrale, ottimo quindi per un bel regalo, con un'ampia scelta di titoli (Marvel's Guardians of the Galaxy,e Cyberpunk2077, ...Psyonix ha fatto sapere che l'evento natalizio di, il Frosty Fest , tornerà dal 16 dicembre . Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Come scritto sul sito ufficiale : L'annuale ...Dopo Spider-Man e Gears of War, anche l'immaginario di Cobra Kai sembra pronto ad un crossover con Fortnite: Battaglia Reale.Epic Games ha deciso di dare il via a un evento crossover tra Rocket League e Fortnite, per permettere ai giocatori di sbloccare ricompense esclusive.