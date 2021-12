Principe Harry | chi è il cugino che gli sta rubando la scena

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Louis Spencer, figlio di Charles Spencer e nipote di Lady Diana, è tra gli scapoli d’oro dell’aristocrazia britannica. Eccolo con la madre e le sorelle al matrimonio die Meghan Markle (foto: Getty) Era il 2013 quando ilveniva eletto «scapolo dell’anno» dalla rivista Town&Country. Un anno dopo, negli Stati Uniti, andava in onda il reality I Wanna Marry “” (tradotto: Voglio sposare “”). Il ragazzo da conquistare non era il figlio di Lady Diana, ovviamente, ma un suo sosia. L’omaggio al nome, però, tanto basta a indicare il successo del giovane dai capelli rossi tanto bramato dalle donne di tutto il mondo.

Un conto è il, che pure ha destabilizzato parecchio l'equilibrio monarchico, ma non è in lizza per la corona; un conto è l'erede al trono, nato per continuare la tradizione con accanto ... Tutto sul figlio di Charles Spencer, nipote 27enne di Lady Diana e cugino del principe William ed Harry. Sogna di fare l'attore ...