Pomezia, riqualificazione strade: al via i lavori in via Naro (Di giovedì 16 dicembre 2021) Partiti i lavori di riqualificazione di via Naro. Il progetto prevede la realizzazione di marciapiedi, l’adeguamento e la messa in sicurezza degli incroci, la manutenzione e riqualificazione della rete di raccolta delle acque meteoriche, il ripristino e nuova realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale, la predisposizione di una ricarica per veicoli elettrici e il rifacimento della pavimentazione stradale dei tratti più ammalorati. lavori di riqualificazione via Naro “Un importante intervento di riqualificazione – ha spiegato l’Assessora Federica Castagnacci – che interesserà la viabilità stradale e pedonale di un’arteria strategica del comparto industriale di Pomezia. Procederemo alla messa in sicurezza degli incroci, al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Partiti ididi via. Il progetto prevede la realizzazione di marciapiedi, l’adeguamento e la messa in sicurezza degli incroci, la manutenzione edella rete di raccolta delle acque meteoriche, il ripristino e nuova realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale, la predisposizione di una ricarica per veicoli elettrici e il rifacimento della pavimentazione stradale dei tratti più ammalorati.divia“Un importante intervento di– ha spiegato l’Assessora Federica Castagnacci – che interesserà la viabilità stradale e pedonale di un’arteria strategica del comparto industriale di. Procederemo alla messa in sicurezza degli incroci, al ...

CorriereCitta : Pomezia, riqualificazione strade: al via i lavori in via Naro - tranellio : RT @ZuccalaAdriano: #Strade a #Pomezia, al via i lavori di riqualificazione di via Naro Proseguiamo con i lavori di riqualificazione delle… - CastellinoLuigi : RT @ZuccalaAdriano: #Strade a #Pomezia, al via i lavori di riqualificazione di via Naro Proseguiamo con i lavori di riqualificazione delle… - Rodica17957578 : RT @ZuccalaAdriano: #Strade a #Pomezia, al via i lavori di riqualificazione di via Naro Proseguiamo con i lavori di riqualificazione delle… - emmpad2 : RT @Comune_Pomezia: #Strade a #Pomezia, al via i lavori di riqualificazione di via Naro L'Assessora Castagnacci: “Un importante intervento… -