Pensione a 62 anni: chi rientra anche nel 2022 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il fatto che sparisca dai radar del sistema previdenziale quota 100 è ormai una certezza. E con la cessazione della misura, sparirà il canale di uscita che dava la possibilità di andare in Pensione già a 62 anni. Se al posto di quota 100 entrerà nel sistemala quota 102, l'età minima di uscita per il canale dedicato ai cosiddetti quotisti passerà a 64 anni. Spiazzati coloro i quali compiono i 62 anni nel 2022, ma non chi li ha già compiuti anche in questa ultima parte del 2021. La Pensione 2022, a 62 anni qualcuno può ancora farcela Chi è riuscito a compiere i 62 anni di età già quest'anno, o chi li compirà da oggi al 31 dicembre prossimo, potrà ancora sfruttare gli effetti della quota 100. L'importante è che si ...

silvia_sb_ : Dati Ocse dicono che chi entra nel mercato del lavoro oggi, in Italia, andrà in pensione a 71anni. 10 anni di disoc… - insopportabile : Un giovane che inizia a lavorare oggi andrà in pensione a 72 anni. Una nazione che ti invoglia a studiare, crescere… - Corriere : Il triste primato dell’Italia: chi inizia a lavorare adesso andrà in pensione a 71 anni - sannita8 : @CottarelliCPI E il governo pensa di aumentare le nascite così? Cottarelli..mi meraviglio..a tagliare tutti bravi..… - gommothceccogm1 : @Marinojump Peggio mi sento! Io sono in pensione da 14 anni...mi aggiorno ma con i miei tempi: spero mi perdonerai… -