Patente di guida, dal 20 dicembre 2021 si cambia. Ecco le modalità dei quiz (Di giovedì 16 dicembre 2021) Fino a 20 minuti di tempo (non più 30) per rispondere a tutte le 30 domande (non più 40) contenute nel quiz dell'esame per la Patente di guida. È questa la sostanza dell'aggiornamento che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto – con il Decreto approvato il 27 ottobre – nell'esame di teoria per le patenti di guida di categoria A e B. Secondo l'ultima circolare del Ministero, inoltre, le nuove modalità entreranno in vigore già a partire dal prossimo lunedì 20 dicembre, senza aspettare gennaio 2022 come precedentemente annunciato. Queste nuove misure riguarderanno anche gli esami dei candidati con certificazione DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento), per i quali sono confermati gli strumenti compensativi introdotti con il decreto ministeriale del 1 giugno ...

