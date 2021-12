Oroscopo 2022: Toro (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’Oroscopo 2022 per il segno del Toro ha un pianeta lento come Giove in un aspetto potentemente favorevole. Dona fiducia e prospettiva (sul futuro) e questo è importante. Soprattutto perché mitiga gli altri due lenti giganti del cielo: Saturno – contrario con tutti i suoi effetti – e Urano proprio nel vostro segno. Combinazione pesante … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’per il segno delha un pianeta lento come Giove in un aspetto potentemente favorevole. Dona fiducia e prospettiva (sul futuro) e questo è importante. Soprattutto perché mitiga gli altri due lenti giganti del cielo: Saturno – contrario con tutti i suoi effetti – e Urano proprio nel vostro segno. Combinazione pesante … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

