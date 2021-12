Lo sciopero rende visibile la maggioranza della società

Advertising

Il Manifesto

In definitiva il risultato delloè una non banale presenza simbolica, che è fino a un ... Proprio il racconto di una adesione bulgaraquella domanda ancora più pregnante, per l'oggi e per ...In definitiva il risultato delloè una non banale presenza simbolica, che è fino a un ... Proprio il racconto di una adesione bulgaraquella domanda ancora più pregnante, per l'oggi e per ...Lo sciopero più difficile, prima trattato dal coro dei media come una dimostrazione folle alla stregua di un corteo No Vax, poi nascosto come episodio minore e trascurabile, è destinato a incidere sul ...Utilizzata l'arma più potente, manca il risultato di merito. La torsione populista del sindacato è anche un modo per nascondere la propria crisi di rappresentanza mutando pelle ...