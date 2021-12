Il Capodanno delle chiusure, nonostante l’infallibile vaccino (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic – Sarà un Capodanno di chiusure e divieti. Strano, a sentire la retorica vaccinista e considerando che siamo alla fine del 2021, a quasi due anni dallo scoppio dell’emergenza da Covid. Eppure, il tempo non sembra passato neanche di un giorno. Capodanno 2022 di chiusure, da Nord a Sud Il vaccino che avrebbe dovuto salvarci tutti e ricondurci alla normalità, a quanto pare, non lo ha fatto. Si tratta di un elemento incontrovertibile, visto che tre quarti della popolazione iniettata del siero Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson non sono bastati a fermare i divieti, le restrizioni, le costrizioni. E non solo per i sempre ghettizzati “non vaccinati”, ma per tutti. Come dimostrano i provvedimenti delle amministrazioni sull’ormai prossimo Capodanno 2022. Come ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic – Sarà undie divieti. Strano, a sentire la retorica vaccinista e considerando che siamo alla fine del 2021, a quasi due anni dallo scoppio dell’emergenza da Covid. Eppure, il tempo non sembra passato neanche di un giorno.2022 di, da Nord a Sud Ilche avrebbe dovuto salvarci tutti e ricondurci alla normalità, a quanto pare, non lo ha fatto. Si tratta di un elemento incontrovertibile, visto che tre quarti della popolazione iniettata del siero Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson non sono bastati a fermare i divieti, le restrizioni, le costrizioni. E non solo per i sempre ghettizzati “non vaccinati”, ma per tutti. Come dimostrano i provvedimentiamministrazioni sull’ormai prossimo2022. Come ...

