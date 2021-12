Ho visto Spider-Man: No Way Home. Ho visto i ragazzi applaudire, esaltarsi, commuoversi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quando ho visto il primo film su Spider-Man, quello di Sam Raimi, avevo diciassette anni e ricordo che la sala era piena solo a metà, nonostante fosse lo spettacolo serale. C’erano una manciata di fumettari più o meno coetanei e tutto il resto era pubblico trasversale, mediamente coinvolto, in gran parte lì solo per accompagnare i figli piccoli. Personalmente mi sentivo molto coinvolto, non solo perché ho praticamente imparato a leggere sui fumetti Marvel, ma anche perché il mio eroe d’infanzia, sullo schermo, in quel film aveva la mia stessa età, anche se fittizia. Fu un apice di intrattenimento della mia gioventù, ma ricordo che uscii dalla sala con la sensazione di aver provato qualcosa di intimo, di poco condiviso col resto degli spettatori. Ieri sono tornato al cinema per assistere a uno spettacolo delle 15.30 dopo non so quanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quando hoil primo film su-Man, quello di Sam Raimi, avevo diciassette anni e ricordo che la sala era piena solo a metà, nonostante fosse lo spettacolo serale. C’erano una manciata di fumettari più o meno coetanei e tutto il resto era pubblico trasversale, mediamente coinvolto, in gran parte lì solo per accompagnare i figli piccoli. Personalmente mi sentivo molto coinvolto, non solo perché ho praticamente imparato a leggere sui fumetti Marvel, ma anche perché il mio eroe d’infanzia, sullo schermo, in quel film aveva la mia stessa età, anche se fittizia. Fu un apice di intrattenimento della mia gioventù, ma ricordo che uscii dalla sala con la sensazione di aver provato qualcosa di intimo, di poco condiviso col resto degli spettatori. Ieri sono tornato al cinema per assistere a uno spettacolo delle 15.30 dopo non so quanto ...

Advertising

suIIenuvole : io che vado a vedere il nuovo film di spider man nonostante non abbia mai visto un film della marvel perché ho il b… - ddonttouchmee : RT @pondgitsun3: Mi pare di essere l’unica che non ha visto Spider Man oggi - romvantic : RT @pondgitsun3: Mi pare di essere l’unica che non ha visto Spider Man oggi - heyydicocose : RT @pondgitsun3: Mi pare di essere l’unica che non ha visto Spider Man oggi - starstelena_ : RAGA PORCO DUE HO VISTO DELLE CAZZO DI FOTO SPOILER DI SPIDER MAN VAFFANCULO VAFFANCULO VAFFANCULO VAFFANCULO VAFFANCULO -