“È stata una trappola infame”. Alberto Contri accusa Bianca Berlinguer e svela i retroscena della rissa tv (Di giovedì 16 dicembre 2021) Bianca Berlinguer “si è comportata veramente male. Se questo è il giornalismo siamo ridotti molto male”: Alberto Contri svela il dietro le quinte di CartaBianca, dopo la rissa tv con Andrea Scanzi. Una brutta pagina di servizio pubblico. «Insegno comunicazione da 25 anni, ma ho scoperto solo in questa occasione che i talk show sono la riproduzione dei giochi dei gladiatori degli antichi romani. A CartaBianca ho subito un’aggressione senza precedenti, mi hanno teso una trappola e glielo sottoscrivo di sicuro: non ci tornerò mai più, sono assolutamente pentito». C0sì all’Adnkronos Alberto Contri, il professore di Comunicazione Sociale che ha abbandonato lo studio di Bianca ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 dicembre 2021)“si è comportata veramente male. Se questo è il giornalismo siamo ridotti molto male”:il dietro le quinte di Carta, dopo latv con Andrea Scanzi. Una brutta pagina di servizio pubblico. «Insegno comunicazione da 25 anni, ma ho scoperto solo in questa occasione che i talk show sono la riproduzione dei giochi dei gladiatori degli antichi romani. A Cartaho subito un’aggressione senza precedenti, mi hanno teso unae glielo sottoscrivo di sicuro: non ci tornerò mai più, sono assolutamente pentito». C0sì all’Adnkronos, il professore di Comunicazione Sociale che ha abbandonato lo studio di...

Advertising

ItaliaViva : Chiedevamo una svolta su #vaccini ed #economia e la svolta c'è stata. Non solo per merito del Governo ma anche per… - FrancescoLollo1 : Si contraggono le libertà in nome della sicurezza e della sanità con la decretazione d'urgenza, ma in questo modo s… - _Nico_Piro_ : Finita la guerra ci sono le condizioni di sicurezza per operare nell'area (nella foto bandiere dell'Emirato sulla s… - nickbluebox : RT @YoSoyMaudit: Video saltato fuori per caso. Una delle tante testimonianze. Non è la #cannabis a fare miracoli, la pianta c'è sempre stat… - Scubamanu : Evidentemente il #Covid non fa abbastanza paura. Se fosse stata una malattia emorragica tipo ebola e una che ti man… -

Ultime Notizie dalla rete : stata una Covid, a Torino in quarantena un'intera stazione dei vigili urbani ... che già una stazione dei vigili urbani si ritrovava totalmente sguarnita a causa di un sospetto ... l'unica ad essersi "salvata" è la vicecomandante, che per un fortuito caso non era stata a contatto ...

Come funzionano i vertici dell'Unione Europea? ... e non sarebbe stata l'ultima volta che la Iron Lady si è scontrata con i suoi omologhi europei, con la disputa sui fondi che durava da cinque anni, e chesi è conclusa con una vittoria della Thatcher.

MotoGP, Rins: «È stata una stagione strana» Motori News 24 Jacopo Compagnoni morto, la sorella Deborah leggenda dello sci: i tre figli con Alessandro Benetton Jacopo Compagnoni , fratello della ex campionessa di sci , Deborah , è morto in seguito a una valanga , che lo ha travolto e ucciso. Il ...

Eric Clapton vince una causa per un suo bootleg venduto su eBay Il 76enne Eric Clapton ha vinto una causa legale contro una donna tedesca che aveva tentato di vendere un suo bootleg su eBay. La notizia è stata riportata dal notiziario tedesco in lingua inglese DW, ...

... che giàstazione dei vigili urbani si ritrovava totalmente sguarnita a causa di un sospetto ... l'unica ad essersi "salvata" è la vicecomandante, che per un fortuito caso non eraa contatto ...... e non sarebbel'ultima volta che la Iron Lady si è scontrata con i suoi omologhi europei, con la disputa sui fondi che durava da cinque anni, e chesi è conclusa convittoria della Thatcher.Jacopo Compagnoni , fratello della ex campionessa di sci , Deborah , è morto in seguito a una valanga , che lo ha travolto e ucciso. Il ...Il 76enne Eric Clapton ha vinto una causa legale contro una donna tedesca che aveva tentato di vendere un suo bootleg su eBay. La notizia è stata riportata dal notiziario tedesco in lingua inglese DW, ...