De Luca show: 'Le tv fanno parlare imbecilli e parcheggiatori'. E dà del 'Neanderthal' a Salvini (Di giovedì 16 dicembre 2021) 'Lasciamo perdere Salvini, quando dice queste cose Salvini mi ricorda sempre che lui è ancora allo stadio evolutivo del Neanderthal, prima di arrivare al Sapiens Sapiens ci vogliono altri 40mila anni'. Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) 'Lasciamo perdere, quando dice queste cosemi ricorda sempre che lui è ancora allo stadio evolutivo del, prima di arrivare al Sapiens Sapiens ci vogliono altri 40mila anni'.

vittori06683831 : @Luca_Mussati Meglio di no! Sai come i talk show si sarebbero scatenati per discutere le caratteristiche dei divers… - RainBookmark : 60% done with Quarantine Prophets Futuro Fragile, by Luca Speranzoni - wordsandmore1 : #15dicembre oltre a #SpiderManNoWayHome #ilTempoNon dimentica ? Dal 14 gennaio 2022 presso il Teatro Puccini di Fir… - JoyceCorb : Ma il governatore De Luca oltre a fare conferenze stampa show perché non interviene? - luca_rossi_ : RT @maledettotewpo: “Sono due personaggi che fanno show… anche mentre stavano mangiando fanno show” D A V I D E #GFVIP -