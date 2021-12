Covid-19, il report aggiornato sui contagi in Campania (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino aggiornato alle 23.59 di ieri sui contagi da Covid-19. Il numero di positivi riscontrati nelle ultime ore si attesta sui 1.770, mentre i decessi registrati sono stati 8. Di seguito il riepilogo completo: Positivi del giorno: 1.770 Test: 39.914 Deceduti: 8 ? report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 26 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Unità di Crisi della Regioneha diramato il bollettinoalle 23.59 di ieri suida-19. Il numero di positivi riscontrati nelle ultime ore si attesta sui 1.770, mentre i decessi registrati sono stati 8. Di seguito il riepilogo completo: Positivi del giorno: 1.770 Test: 39.914 Deceduti: 8 ?posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 26 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono oltre 6 milioni gli italiani che non hanno alcuna copertura contro il Covid: emerge dal report del go… - petergomezblog : Covid, report degli ospedali sentinella: “Crescono No vax in intensiva (+32%), calano i vaccinati (-33%)”. Nuovo ba… - Adnkronos : No vax, report Iss: 'Il rischio di morte è 16 maggiore rispetto a vaccinati con terza dose'. #covid - infoitinterno : Covid ultimo report GIMBE: situazione in peggioramento, l'aumento di morti e nuovi casi - anteprima24 : ** Covid-19, il report aggiornato sui #Contagi in #Campania ** -