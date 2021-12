Colpito dalla patch di dicembre 2021 il Samsung Galaxy S20 FE (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2021 per i Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra è stato rilasciato un paio di giorni fa, il colosso di Seul ha iniziato la distribuzione sulla variante 4G LTE del Samsung Galaxy S20 FE. Come riportato da ‘SamMobile‘, il modello 5G è l’unico smartphone della serie che non ha ancora ricevuto l’ultima patch di sicurezza. Il nuovo upgrade per il Samsung Galaxy S20 FE viene fornito con la serie firmware G780FXXS8CUKA, ed è disponibile in Nuova Zelanda in questo momento, ma potrebbe presto espandersi in più mercati nei prossimi giorni. Il pacchetto contiene la patch di sicurezza di dicembre 2021, che risolve dozzine di vulnerabilità relativa alla ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’aggiornamento di sicurezza diper iS20, S20+ e S20 Ultra è stato rilasciato un paio di giorni fa, il colosso di Seul ha iniziato la distribuzione sulla variante 4G LTE delS20 FE. Come riportato da ‘SamMobile‘, il modello 5G è l’unico smartphone della serie che non ha ancora ricevuto l’ultimadi sicurezza. Il nuovo upgrade per ilS20 FE viene fornito con la serie firmware G780FXXS8CUKA, ed è disponibile in Nuova Zelanda in questo momento, ma potrebbe presto espandersi in più mercati nei prossimi giorni. Il pacchetto contiene ladi sicurezza di, che risolve dozzine di vulnerabilità relativa alla ...

