Calenda: “Penso a una maggioranza Ursula per il Draghi bis” (Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA – “Non credo al centro ma alla costruzione di un grande partito riformista: io sto cercando di fare un partito di gestori, non solo manager, ma anche presidi, persone che hanno capacità di implementare. Poi altre cose sono le alleanze: credo a una coalizione Ursula di tutti gli europeisti a sostegno di un secondo giro di Draghi”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda (foto), parlando a Coldiretti. “Sul Quirinale Penso a Cartabia, e contemporaneamente propongo di fare con Draghi, a nome di tutta la maggioranza, un patto di fine legislatura”, ha concluso. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA – “Non credo al centro ma alla costruzione di un grande partito riformista: io sto cercando di fare un partito di gestori, non solo manager, ma anche presidi, persone che hanno capacità di implementare. Poi altre cose sono le alleanze: credo a una coalizionedi tutti gli europeisti a sostegno di un secondo giro di”. Così il leader di Azione, Carlo(foto), parlando a Coldiretti. “Sul Quirinalea Cartabia, e contemporaneamente propongo di fare con, a nome di tutta la, un patto di fine legislatura”, ha concluso. L'articolo L'Opinionista.

