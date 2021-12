Biathlon oggi, Sprint donne Annecy 2021: orario, canale tv, programma, streaming, pettorali di partenza (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo le nevi di Hochfilzen (Austria), è la volta di Annecy-Le Grand Bornand (Francia). Nell’Alta Savoia la Coppa del Mondo di Biathlon 2021-2022 volgerà il proprio sguardo e lo spettacolo non mancherà. La sfida per la Sfera di Cristallo si fa decisamente interessante e ai nastri di partenza dell’appuntamento transalpino abbiamo la solida norvegese Marte Olsbu Roeiseland a comandare la classifica generale con 276 punti a precedere le due bielorusse Hanna Sola (238) e Dzinara Alimbekava (237). Indubbiamente, sono quest’ultime che stanno sorprendendo per la bontà delle loro prestazioni, ma attenzione anche a chi spinge da dietro. Il riferimento è a alla svedese Elvira Oeberg, per non parlare della sorella Hanna, e senza dimenticare la compagine francese guidata da Justine Braisaz-Bouchet. Per quanto riguarda in Italia, si ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo le nevi di Hochfilzen (Austria), è la volta di-Le Grand Bornand (Francia). Nell’Alta Savoia la Coppa del Mondo di-2022 volgerà il proprio sguardo e lo spettacolo non mancherà. La sfida per la Sfera di Cristallo si fa decisamente interessante e ai nastri didell’appuntamento transalpino abbiamo la solida norvegese Marte Olsbu Roeiseland a comandare la classifica generale con 276 punti a precedere le due bielorusse Hanna Sola (238) e Dzinara Alimbekava (237). Indubbiamente, sono quest’ultime che stanno sorprendendo per la bontà delle loro prestazioni, ma attenzione anche a chi spinge da dietro. Il riferimento è a alla svedese Elvira Oeberg, per non parlare della sorella Hanna, e senza dimenticare la compagine francese guidata da Justine Braisaz-Bouchet. Per quanto riguarda in Italia, si ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : -@goggiasofia a caccia di un altro podio -l'esordio in slalom di Alex Vinatzer -i ragazzi dello snowboard parallelo… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: -@goggiasofia a caccia di un altro podio -l'esordio in slalom di Alex Vinatzer -i ragazzi dello snowboard parallelo -inse… - infoitsport : Biathlon, staffetta maschile Hochfilzen 2021 OGGI in tv: programma, orari e diretta streaming - infoitsport : Biathlon oggi, Staffetta uomini e Pursuit donne Hochfilzen 2021: orari, canale tv, programma, streaming, startlist,… - gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: -@goggiasofia a caccia di un altro podio -l'esordio in slalom di Alex Vinatzer -i ragazzi dello snowboard parallelo -inse… -