Biathlon | il World Team Challenge 2021 si svolgerà a Ruhpolding

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ci sono i crismi dell’ufficialità. La ventesima edizione del bett1, kermesse d’esibizione post natalizia per coppie miste riservata agli atleti con carabina e sci stretti, andrà in scena regolarmente. La questione pandemica tiene banco in Germania e non a caso gli organizzatori per il secondo anno consecutivo sono costretti a cambiare sede e a rinunciare all’evento all’interno della Veltins Arena, la casa dello Schalke 04. La manifestazione, infatti, si terrà lì dove è nata ovvero la Chiemgau Arena di. La data sarà quella del 28 dicembre, che ha già caratterizzato precedenti edizioni. E’ stato sottolineato dagli organizzatori che all’impianto non potranno accedere spettatori. Per quanto riguarda i partecipanti, vi dovrebbero essere 10 coppie al via. Si è in ...