Atelier Emé presenta la collezione Re-love

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 16 dicembre 2021)Emé propone una nuova collaborazione e per i suoi abiti da sposa ha scelto una realtà circolare che potesse aiutare il brand a trovare soluzioni creative ed etiche nel campo di upcycling design-driver. Ed è così che è nata la nuovaRe-, amare un abito da sposa una volta e per sempre. La nuovaè composta da wedding dress d’archivio, in totale 16 ma ben dieci realizzati in collaborazione con mending for good. Il progetto di co-design circolare ha messo alla prova due realtà del settore creando unaarmonica che esalta l’alta artigianalità italiana. Di questi sedici abiti da sposa, dieci sono stati realizzati in collaborazione con mending for good, mentre i restanti sei sono stati creati internamente daEmé.Emé ...