AEW | Match incredibile tra Page e Danielson | il più lungo della storia della federazione

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il giorno è finalmente arrivato, a Winter Is Coming, Adame Bryansi sono affrontati per il titolo mondiale AEW. Dopo settimane in cui l’American Dragon e il Cowboy si sono sfidati a distanza con pochissimo coinvolgimento fisico è giunto il momento dello scontro,prima difesa titolata pered è stato un, uno di quelli che entra di diritto nella classifica dei miglioridell’anno. Ad un passo dalla vittoria Ilha aperto lo speciale Winter Is Coming, pubblico caldissimo, time limit di 60 minuti per l’occasione e grande spettacolo dentro e fuori dal ring conad agire completamente da heel dopo aver demolito nelle scorse settimane i membri del Dark ...

