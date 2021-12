(Di giovedì 16 dicembre 2021) Abi-di: Ancora piùnelle banche operanti in Italia e negli altripiù esposti al fenomeno criminale delle. Nel 2020, infatti, lecommesse in Italia sono diminuite del 17,6%, più di 4 mila casi in

Advertising

Agenparl : Polizia di Stato - comunicato stampa e foto Abi-Dipartimento di Pubblica Sicurezza: calano le rapine) -… - Osserv_Impresa : Abi-Dipartimento di Pubblica Sicurezza: calano le rapine in tutti i comparti più a rischio -

Ultime Notizie dalla rete : Abi Dipartimento

Teleborsa

"In tema di sicurezza " ha detto il Direttore Generale dell', Giovanni Sabatini "? l'impegno del mondo bancario trova conferma anche nel significativo calo dei reati registrato negli ultimi anni. ...... con Antonio Patuelli, presidente, Carlo Messina, chief executive officer Intesa Sanpaolo, ... capo delper la programmazione e il coordinamento della politica economica della ...Ancora più sicurezza nelle banche operanti in Italia e negli altri comparti più esposti al fenomeno criminale delle rapine.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 dic - - Milano: 126mo Consiglio nazionale Fabi 'You'll never walk alone - Non camminerete mai da soli'. Partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli, presiden ...