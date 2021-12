Ultime Notizie Roma del 15-12-2021 ore 14:10 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale augurio di una buona ascolto un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri proroga fino al 31 marzo lo Stato d’emergenza anti-covid nuovo decreto prevede anche il super Green Passion zona Bianca precluse non vaccinati attività come ristorante al cinema e discoteche in un’ordinanza ristorante La Stretta sugli arrivi in Italia l’obbligo di quarantenne non vaccinato il tampone per chi è immunizzato ma L’Unione Europea chiede spiegazioni oggi nel Lazio le prime vaccinazioni bambini tra i 5 e gli 11 anni Cambiamo argomento oggi II Summit virtuale nel giro di pochi mesi tra si è Putin un biden che te melasse cina-russia sui principali scenari di crisi nella competizione globale un tribunale della Russia ha condannato il marito della Leader d’opposizione Tiziano Sky a 18 anni di prigione la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021)dailynews radiogiornale augurio di una buona ascolto un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri proroga fino al 31 marzo lo Stato d’emergenza anti-covid nuovo decreto prevede anche il super Green Passion zona Bianca precluse non vaccinati attività come ristorante al cinema e discoteche in un’ordinanza ristorante La Stretta sugli arrivi in Italia l’obbligo di quarantenne non vaccinato il tampone per chi è immunizzato ma L’Unione Europea chiede spiegazioni oggi nel Lazio le prime vaccinazioni bambini tra i 5 e gli 11 anni Cambiamo argomento oggi II Summit virtuale nel giro di pochi mesi tra si è Putin un biden che te melasse cina-russia sui principali scenari di crisi nella competizione globale un tribunale della Russia ha condannato il marito della Leader d’opposizione Tiziano Sky a 18 anni di prigione la ...

