Stephen Curry è diventato il più grande tiratore da 3 della storia del basket (Di mercoledì 15 dicembre 2021) AGI - Con un canestro dalla lunga distanza realizzato a più di sette minuti dalla fine del primo quarto, il fuoriclasse dei Golden State Warriors, Steph Curry, è diventato il più grande tiratore da tre della storia: 2974 tiri realizzati in 789 partite, uno in più di Ray Allen, detentore del primato dal 2011, presente al Madison Square Garden per la sfida tra i Warriors e i Knicks di New York. Per superare Allen, Curry ha avuto bisogno di 511 partite in meno.

