Spider-Man: Tom Holland: "Se rivelassimo spoiler ci esploderebbe la testa come in Suicide Squad!" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tom Holland ha ironizzato dichiarando che se rivelasse spoiler di Spider-Man: No Way Home gli esploderebbe la testa come in Suicide Squad. Tom Holland, parlando della segretezza che circonda il film Spider-Man: No Way Home, ha paragonato la sua situazione a quella dei protagonisti di The Suicide Squad: Missione Suicida. L'interprete di Peter Parker ha infatti sostenuto che rivelare anticipazioni sul progetto prodotto da Sony e Marvel potrebbe avere delle terrificanti conseguenze sui membri del cast. La star di Spider-Man: No Way Home, uscito oggi nelle sale, durante il talk show Jimmy Kimmel Live, ha spiegato cosa accadrebbe se si lasciasse sfuggire uno spoiler importante: ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tomha ironizzato dichiarando che se rivelassedi-Man: No Way Home glilainSquad. Tom, parlando della segretezza che circonda il film-Man: No Way Home, ha paragonato la sua situazione a quella dei protagonisti di TheSquad: Missione Suicida. L'interprete di Peter Parker ha infatti sostenuto che rivelare anticipazioni sul progetto prodotto da Sony e Marvel potrebbe avere delle terrificanti conseguenze sui membri del cast. La star di-Man: No Way Home, uscito oggi nelle sale, durante il talk show Jimmy Kimmel Live, ha spiegato cosa accadrebbe se si lasciasse sfuggire unoimportante: ...

