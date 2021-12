Spider Man No Way Home NO SPOILER, non è più Cinema (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quante volte, prima di vedere Spider Man No Way Home l’ho sentito dire: “questo non è più Cinema”. O anche “Il giocattolo si è rotto”, “Marvel ha esaurito le buone idee”; “Nessun eroe sarà all’altezza di Iron Man”, “End Game è insuperabile”. Qualche volta, persino, mi è capitato di pronunciare io stesso queste parole. Di vederle comparire nel mio campo visivo come… fantasmi. Ma Spider-Man: No Way Home non lascia spazio a dubbi o incertezze. Avvinto come mai prima di oggi, o come sempre lo ero stato fino a oggi (fate voi) mi allontano dalla proiezione frastornato; atterrito; emozionato. Perché no, “il giocattolo” non si è rotto! Il Marvel Cinematic Universe sta, invece, addentrandosi nella nube del multiverso più sicuro di sé che mai. Che significa più dubbioso, incerto, misterioso che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quante volte, prima di vedereMan No Wayl’ho sentito dire: “questo non è più”. O anche “Il giocattolo si è rotto”, “Marvel ha esaurito le buone idee”; “Nessun eroe sarà all’altezza di Iron Man”, “End Game è insuperabile”. Qualche volta, persino, mi è capitato di pronunciare io stesso queste parole. Di vederle comparire nel mio campo visivo come… fantasmi. Ma-Man: No Waynon lascia spazio a dubbi o incertezze. Avvinto come mai prima di oggi, o come sempre lo ero stato fino a oggi (fate voi) mi allontano dalla proiezione frastornato; atterrito; emozionato. Perché no, “il giocattolo” non si è rotto! Il Marveltic Universe sta, invece, addentrandosi nella nube del multiverso più sicuro di sé che mai. Che significa più dubbioso, incerto, misterioso che ...

