Signorini nella bufera, l’ex gieffina smaschera tutto: “Ecco come pilotano le nomination e chi vogliono far vincere”. Nome Choc (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Grande Fratello è cambiato molto nel corso degli anni soprattutto con la conduzione di Alfonso Signorini, e a parlarne oggi è Cristina Plevani, che non riconosce nel format il reality da lei vinto ormai moltissimo tempo fa. La donna ha preso parte alla primissima edizione, un esperimento che vide delle persone comuni e per niente abituate alle telecamere rinchiuse nella stessa casa per mesi. Fu un successone. Soprattutto, era evidente la spontaneità dei partecipanti. Oggi la prima vera modifica risiede nel fatto che gli inquilini della casa sono tutte persone che già hanno fatto parte del mondo dello spettacolo e che vogliono tornare alla ribalta. Troppi interessi nella casa più spiata d’Italia. Del resto, a seconda di come va l’esperienza all’interno del Grande ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Grande Fratello è cambiato molto nel corso degli anni sopratcon la conduzione di Alfonso, e a parlarne oggi è Cristina Plevani, che non riconosce nel format il reality da lei vinto ormai moltissimo tempo fa. La donna ha preso parte alla primissima edizione, un esperimento che vide delle persone comuni e per niente abituate alle telecamere rinchiusestessa casa per mesi. Fu un successone. Soprat, era evidente la spontaneità dei partecipanti. Oggi la prima vera modifica risiede nel fatto che gli inquilini della casa sono tutte persone che già hanno fatto parte del mondo dello spettacolo e chetornare alla ribalta. Troppi interessicasa più spiata d’Italia. Del resto, a seconda diva l’esperienza all’interno del Grande ...

Advertising

Elvy13432457 : @GrandeFratello Cara vipera cattiva di Solei tu sei ancora nella casa no per noi pubblico ma per gli autori e Alfon… - GiorgiaMidili1 : RT @aaridaje: notate come l’entusiasmo di signorini per i concorrenti che rimangono nella casa sia comunque inferiore rispetto a quello dim… - editxnimri : RT @apandashy: Non possiamo invitare tutta la famiglia di Aldo nella casa così da farlo rimanere ??? Signorini pensaci #gfvip - ptn_my_life : RT @apandashy: Non possiamo invitare tutta la famiglia di Aldo nella casa così da farlo rimanere ??? Signorini pensaci #gfvip - umaketosmile : Quello che voreei vedere il 14 marzo: Miriana e Soleil le ultime due rimaste in casa e Signorini che annuncia la vi… -