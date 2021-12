Sarà una donna a guidare la polizia di New York: è la prima volta nella sua storia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Svolta storica per la città di New York che per la prima volta avrà una donna alla guida del dipartimento di polizia. A dirigerlo Sarà l'afroamericana Keechant Sewell, capo dei detective della contea ... Leggi su globalist (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sstorica per la città di Newche per laavrà unaalla guida del dipartimento di. A dirigerlol'afroamericana Keechant Sewell, capo dei detective della contea ...

Ultime Notizie dalla rete : Sarà una Sushi e all you can eat, le incognite del pesce a basso costo Sarà la magistratura a fare chiarezza su quanto accaduto. Ma una cosa è certa: questa tragedia mette sotto la lente il fenomeno del pesce crudo venduto a prezzi stracciati nei ristoranti. Il problema ...

Quirinale, Letta: "Il presidente della Repubblica non è mai stato un leader politico" Richiede una figura di spiccata sensibilità delle istituzioni. Questo non sarà banale nella scelta - dice il segretario dem a ilSole24ore.it. - Dobbiamo continuare con presidenti istituzionali, ...

Viterbese, il mercato non sarà una rivoluzione ilmessaggero.it la magistratura a fare chiarezza su quanto accaduto. Macosa è certa: questa tragedia mette sotto la lente il fenomeno del pesce crudo venduto a prezzi stracciati nei ristoranti. Il problema ...Richiedefigura di spiccata sensibilità delle istituzioni. Questo nonbanale nella scelta - dice il segretario dem a ilSole24ore.it. - Dobbiamo continuare con presidenti istituzionali, ...