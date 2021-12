Ravanusa | terminate le ricerche dei dispersi Ritrovati gli ultimi due corpi

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) in una palazzina crollata. Si tratta di padre e figlio Sono statinel tardo pomeriggio di ieri, martedì 14 dicembre, idegliduenel crollo della palazzina aa seguito di una fuga di gas. Si tratta di Calogero e Giuseppe Carmina, padre e figlio, rispettivamente di 59 e 33 anni. #, #crollo palazzo: i #vigilidelfuoco hanno rinvenuto il corpo purtroppo senza vita dell’ultimo disperso #14dicembre 17:30 pic.twitter.com/T7j7kocp56 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 14, 2021 L’esplosione ha interessato oltre alla palazzina di quattro piani dove sono state recuperate le ultime vittime, anche altre tre palazzine crollate e quattro sventrate dall’esplosione, in un raggio di circa diecimila metri quadri. Leggi anche: ESPLOSIONE DI ...

L'area devastata dall'esplsione, Vigili del Fuoco cercano dispersi. Palazzina esplosa Ravanusa: inchiesta sulla rete del gas. Cosa ha provocato la rottura della tubatura del metano? La rete di distribuzione del gas, ...