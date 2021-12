RaiPlay sbarca su Google Tv | prima in Italia a ricevere integrazione a Chromecast

(Di mercoledì 15 dicembre 2021), la piattaforma OTT della Rai, entra nel gruppo delle app presenti suTV dal 16 dicembre, forte di numeri in costante crescita sia nella fascia under 45 - nel solo mese di novembre ha raggiunto il 51% degli utenti registrati - sia nella fascia più giovane, under 25. Risultati raggiunti grazie alla qualità dell’offerta che include un ampio catalogo di programmi rivolto a ogni genere di pubblico. Film, fiction, serie originali, docu serie, programmi...

L'utente potrà usufruire del sistema che aiuta a scoprire nuovi film in base a specifiche richieste, scegliendo sia tra i contenuti, che di altre app, e potrà anche interagire con l'Assistant ...Il compito, se possibile, è ancora più arduo quest'anno, visto che per la prima voltanella ... e in streaming su. naz.orl. ISCRITTI - PROGRAMMA ORARIO - LA SQUADRA ITALIANA - LA PAGINA ...RaiPlay, la piattaforma OTT della Rai, entra nel gruppo delle app presenti su Google TV dal 16 dicembre, forte di numeri in costante crescita sia ...La presenza dell'app RaiPlay su Google Tv segna uno dei passaggi per essere all'interno delle maggiori piattaforme di content delivery in Italia Grazie a questo accordo, i contenuti di RaiPlay saranno ...