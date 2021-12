Pordenone, volevano occupare ospedale: No Vax bloccati dalla polizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) commenta La questura di Pordenone con un dispositivo di ordine e sicurezza pubblica ha sventato l'occupazione della Direzione sanitaria dell'ospedale civile da parte di alcune decine di esponenti No ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 15 dicembre 2021) commenta La questura dicon un dispositivo di ordine e sicurezza pubblica ha sventato l'occupazione della Direzione sanitaria dell'civile da parte di alcune decine di esponenti No ...

Advertising

il_piccolo : Raduno non autorizzato davanti all’ospedale, i no vax volevano occupare la Direzione sanitaria di Pordenone - romait_it : Pordenone, No Vax volevano occupare l'ospedale: blitz fermato dalla Polizia - - CiccioniSe : RT @CrestaLaila: Pordenone, volevano occupare ospedale: No Vax bloccati dalla polizia- Ma, e in galera per interruzione di pubblico servizi… - Ventura_Stefano : Oggi ennesimo episodio che dimostra che i No Vax sono dei criminali. Questi dementi volevano occupare l’ospedale di… - LaStampa : Volevano occupare l’ospedale di Pordenone, No Vax bloccati dalla polizia -