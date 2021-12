Nella disfida del tampone i leader europei stanno con Draghi

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mariolo aveva già messo in chiaro a marzo, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi al tempo in cui l’Unione Europea stava ancora cercando una bussola comune sulla distribuzione e autorizzazione dei vaccini anti-covid. “Penso che il coordinamento europeo sia da cercare - furono le parole del presidente del Consiglio - Si fa così, se poi non c’è si procede in altro modo. Serve pragmatismo, prima si cerca il coordinamento europeo e poi si fa altrimenti. Così sta facendo Merkel per quanto riguarda Sputnik e così faccio io”. All’ultimo Consiglio europeo della Salute la scorsa settimana, il ministro Roberto Speranza aveva chiesto che ilanti-covid fosse richiesto a tutti coloro che viaggiano nell’Ue oltre che da paesi extra: anche ai vaccinati. Ma le sue parole non sono servite a costruire un coordinamento europeo ...