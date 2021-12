Mattia Piccoli | il 12enne che si è preso cura di suo padre con l’Alzheimer premiato da Mattarella “Sono felice ma anche un po’ triste”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Paolo, Michela Morutto,e Andreai protagonisti di “Un tempo Piccolo” storia biografica di una famiglia colpita dalprecoce di Paolo. Il papà diha iniziato ad avere i primi sintomi dela 40 anni ed è stato lui assieme al fratellino ad aiutarlo in molte situazioni: dal vestirsi a ricordarsi le cose fondamentali della sua vita che piano piano scompariva. Oggi per questo impegno che ha investitoil più grande dei figli,, il presidente della Repubblica ha nominato il bambino Alfiere della Repubblica. “è diventato il genitore di suoe questo non dovrebbe mai succedere”, dice la madre e. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Advertising

repubblica : Mattia Piccoli, alfiere della Repubblica a 12 anni per aver assistito il padre affetto da Alzheimer: 'Sono felice d… - rossi_adolfo : RT @AvantiLaura: Mattia Piccoli, 11 anni, è stato proclamato «Alfiere della Repubblica» dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.… - Affaritaliani : Mattia Piccoli e il papà con l'Alzheimer, lui lo aiutava a vestirsi e mangiare - 1970Germano : RT @1970Germano: Mattia Piccoli, 12anni, si prende cura del papà con l’Alzheimer: «Mi riconosci?» Il bambino nominato alfiere della repubbl… - Daniele_Manca : Mattia Piccoli, che si prende cura del papà malato di Alzheimer | |l #Caffè di ?@MaxGramel? - ?@Corriere? -

Ultime Notizie dalla rete : Mattia Piccoli

Spettacolo per tutti ma con un occhio per i piùper i quali arriverà in anticipo la Befana ... "Il treno delle maschere: Ciaula,, Liolà e gli altri" . Laboratorio didattico e storytelling.Emanuele. "Il percorso di collaborazione iniziato da tempo con Csi, mette in campo un nuovo progetto educativo e di partecipazione. Per garantire i diritti ai piùe fragili, è ...La mamma Michela Morutto: "Ho paura per i bambini, mi batto affinché ci sia un supporto vero per quelli come noi" ...la visita È arrivato Spiderman ieri mattina nel giardino antistante la clinica pediatrica del Santa Chiara per consegnare personalmente – all’aperto, ai piccoli pazienti degli ambulatori, e poi a quel ...