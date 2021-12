Mario Draghi | “ci avviciniamo al Natale più preparati e più sicuri”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) , questo grazie ai vaccini che diminuiscono il rischio di morte Il Presidente del Consiglio,, ha tenuto le Comunicazioni alla Camera dei Deputati, in vista della riunione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2021. Durante il discorso ha parlato dell’imminente, invocando maggiore attenzione per la diffusione della variante Omicron. “Con la variante Omicron torna alto l’allarme sull’epidemia”. Così ha esordito il presidente del Consiglio,, aggiungendo che “i casi sono in aumento in tutta Europa e in Italia, seppur con una incidenza minore rispetto al resto dei Paesi Ue. Dobbiamo essere prudenti, ma cialpiùe più. Il miglioramento è stato grazie ai vaccini”. Le ...

... le Regioni, le Province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie) convocata dal presidente del Consiglio dei ministri,Lo dice il premieralla Camera. 'I dati di oggi descrivono un quadro molto diverso rispetto all'anno scorso. Il numero totale di persone attualmente positive al virus in Italia è 297 ...L’inverno sta arrivando, e i numeri della pandemia peggiorano in tutta Europa. Non può non tenerne conto il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenuto stamani alla Camera in vista del Consigli ...«Voglio prima di tutto ricordare le nove vittime dell'esplosione avvenuta l'11 dicembre a Ravanusa, in provincia di Agrigento».