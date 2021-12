Made in Sud, l'annuncio di Stefano De Martino fa impazzire i fan (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quello corrente è un periodo ottimo, professionalmente parlando, per Stefano De Martino. Il conduttore è diventato famoso in tutta Italia anche e soprattutto grazie alla partecipazione ad 'Amici di Maria de Filippi' ormai dieci anni fa. Uscito dalla scuola, ha intrapreso una relazione sentimentale con Belén Rodriguez, da cui è nato il suo unico figlio (finora): Santiago. I due si sono separati nel 2015 e sono tornati insieme nel 2019 ma il 'ritorno di fiamma' è stato molto breve: a maggio del 2020 hanno annunciato di essersi allontanati per la seconda volta. Da allora, Belén si è subito legata ad Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la figlia Marì Luna. Sulla vita privata di Stefano negli ultimi 12 mesi non si sa molto: i flirt attribuitigli sono tanti ma le prove scarseggiano. Il ballerino sembra concentratissimo sulla sua vita ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quello corrente è un periodo ottimo, professionalmente parlando, perDe. Il conduttore è diventato famoso in tutta Italia anche e soprattutto grazie alla partecipazione ad 'Amici di Maria de Filippi' ormai dieci anni fa. Uscito dalla scuola, ha intrapreso una relazione sentimentale con Belén Rodriguez, da cui è nato il suo unico figlio (finora): Santiago. I due si sono separati nel 2015 e sono tornati insieme nel 2019 ma il 'ritorno di fiamma' è stato molto breve: a maggio del 2020 hanno annunciato di essersi allontanati per la seconda volta. Da allora, Belén si è subito legata ad Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la figlia Marì Luna. Sulla vita privata dinegli ultimi 12 mesi non si sa molto: i flirt attribuitigli sono tanti ma le prove scarseggiano. Il ballerino sembra concentratissimo sulla sua vita ...

Advertising

VesuvioLive : “Made in Sud” torna in tv, l’annuncio sui social che fa gioire i fan - tuttopuntotv : Tutto pronto per il ritorno di Made in Sud. Ecco chi sarà il conduttore #MadeInSud - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Amazon e Sicilia, una liason per promuovere il brand 'made in Sicily' -… - ProntoEstate : Addobbi Made in Sud Italia ???? ?? - mmm19510 : @belladinotte23 Il nostro 'Made in Sud' -