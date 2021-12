Latina, al via la raccolta giocattoli: per regalare un sorriso ai bimbi in difficoltà (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Latina – Una raccolta di giocattoli nuovi e usati per regalare un sorriso a tutti i bambini e le bambine le cui famiglie si trovano in uno stato di necessità. L’iniziativa è stata organizzata dall’Assessorato al Welfare del Comune di Latina e si svolgerà presso il Centro socio-culturale di Via Vittorio Veneto. Le giornate di raccolta sono programmate per il 20, 21, 22 e 23 dicembre e per il 3, 4 e 5 gennaio, dalle 15.30 alle 18.00. Le persone che vorranno offrire in dono i giocattoli li potranno consegnare ai volontari addetti che provvederanno a valutarli e selezionarli. Verranno accettati soltanto giochi nuovi o usati in ottimo stato. I giocattoli usati valutati idonei saranno oggetto di disinfezione con appositi dispositivi. Tutti i ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 dicembre 2021)– Unadinuovi e usati peruna tutti i bambini e le bambine le cui famiglie si trovano in uno stato di necessità. L’iniziativa è stata organizzata dall’Assessorato al Welfare del Comune die si svolgerà presso il Centro socio-culturale di Via Vittorio Veneto. Le giornate disono programmate per il 20, 21, 22 e 23 dicembre e per il 3, 4 e 5 gennaio, dalle 15.30 alle 18.00. Le persone che vorranno offrire in dono ili potranno consegnare ai volontari addetti che provvederanno a valutarli e selezionarli. Verranno accettati soltanto giochi nuovi o usati in ottimo stato. Iusati valutati idonei saranno oggetto di disinfezione con appositi dispositivi. Tutti i ...

