(Di mercoledì 15 dicembre 2021)sonoal 39/esimo deldiper undivampato nel centro commerciale Grafica. Lo riportano i media locali, secondo cui ottosono state soccorse e portate in ospedale, mentre i vigili del fuoco sono impegnati per spegnere le fiamme e far evacuare l’edificio dove ci sono ancora dozzine diai livelli inferiori del centro commerciale. Il fumo si è alzato dal, un centro commerciale e un complesso di uffici nel trafficato distretto di Causeway Bay, intorno a mezzogiorno. Le cause dell’sono allo stato ancora ...

Advertising

zazoomblog : Hong Kong incendio al World Trade Center: 300 persone intrappolate sul tetto - #incendio #World #Trade #Center: - zazoomblog : Incendio al World Trade Center di Hong Kong: almeno cento persone intrappolate - #Incendio #World #Trade #Center… - fisco24_info : Hong Kong, incendio al World Trade Center, 100 intrappolati: Tutti bloccati al 39/esimo piano, 8 persone portate in… - messveneto : Hong Kong, incendio al World Trade Center: 100 persone intrappolate: Fiamme in un centro commerciale e un complesso… - MenaNews_info : Hong Kong: incendio al World Trade Centre, 300 persone intrappolate sul tetto dell’edificio -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio World

Almeno cento persone sono intrappolate al 39/esimo delTrade Center di Hong Kong per undivampato nel centro commerciale Grafica. Lo riportano i media locali, secondo cui otto persone sono state soccorse e portate in ospedale, mentre i ...di Redazione Online L'è scoppiato all'interno delTrade Center di Hong Kong: in corso le operazioni di salvataggio Unè scoppiato nelTrade Center di Hong Kong . Almeno 300 persone - secondo l'agenzia Reuters - sono al momento intrappolate nel palazzo di 38 piani. Secondo la Bbc - che abbassa il numero ...Almeno cento persone sono intrappolate al 39/esimo del World Trade Center di Hong Kong per un incendio divampato nel centro commerciale Grafica. Lo riportano i media locali, secondo cui otto persone ...Le notizie del giorno: a Hong Kong un centinaio di persone sono bloccate sul tetto del World Trade Center dopo lo scoppio di un incendio; in Kashmir tre poliziotti indiani sono stati uccisi in un ...