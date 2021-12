Haaland Barcellona | Tebas | «Operazione molto complicata senza CVC»

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Javier, presidente della Liga, ha commentato le voci che vorrebbero Erlingnel mirino delJavier, presidente della Liga, ha commentato le voci che vorrebbero Erlingnel mirino del. Le sue dichiarazioni.– «Penso che sia un’per il, ??ci dovrebbero essere molti fattori oltre all’accordo con CVC. Per recuperare le perdite e potersi permettere un giocatore con quello stipendio, dovranno fare un sacco di movimenti. L’accordo con CVC sarebbe l’opzione migliore per loro, non ne hanno capito i termini ma sono loro a decidere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : #Barcellona, #Tebas spegne l’entusiasmo: “#Haaland? Operazione molto complicata” - Gazzetta_it : Haaland al Barça? Si può. Ma l’ostacolo è la maxi-commissione di Raiola #calciomercato - andreadesider10 : RT @RedaFree_it: ?? #Haaland - #Barcellona, riapertura improvvisa ??Le condizioni - CalcioRepublic : #Calciomercato Barcellona, Laporta crede all’operazione #Haaland - RedaFree_it : ?? #Haaland - #Barcellona, riapertura improvvisa ??Le condizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Haaland Barcellona

Il presidente della Liga Javier Tebas ha riportato con i piedi per terra i tifosi del. Questi ultimi, in seguito ad un incontro tra Joan Laporta e Mino Raiola in occasione ...ErlingLavori in corso. Da Torino fino a, passando per Dortmund. Il futuro diè in bilico. Il giocatore in estate può sfruttare la clausola di rescissione (fissata a 75 milioni, più bonus legati ai risultati) per liberarsi ...Barcellona, Tebas spegne l'entusiasmo dei tifosi blaugrana: "Haaland? Operazione molto complicata. L'accordo con il fondo CVC l'opzione migliore".Secondo quanto riportato dal quotidiano Mundo Deportivo, il presidente del Barcellona vede ancora possibile l'ingaggio di un grande bomber per costruire un nuovo corso.