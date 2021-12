Ha ucciso due donne e abusato sessualmente di oltre cento cadaveri all’obitorio: condannato all’ergastolo il killer David Fuller (Di mercoledì 15 dicembre 2021) David Fuller è stato condannato all’ergastolo per aver stuprato e ucciso due giovani donne nel 1987 e per aver abusato sessualmente, fra il 2008 e il 2020, di almeno 100 cadaveri di donne (anche minori). L’assassinio di Wendy Knell di 25 anni e Caroline Pierce di 20 è avvenuto 37 anni fa, mentre il 67enne lavorava come elettricista negli obitori del Kent and Sussex Hospital e del Tunbridge Wells Hospital. Fuller ha stuprato più di 100 cadaveri femminili: al momento la più giovane accertata è una bambina di nove anni, la più anziana una centenaria. La giudice Cheema-Grubb della Maidstone Crown Court ha affermato rivolta a Fuller: “Le sue azioni vanno contro tutto ciò ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021)è statoper aver stuprato edue giovaninel 1987 e per aver, fra il 2008 e il 2020, di almeno 100di(anche minori). L’assassinio di Wendy Knell di 25 anni e Caroline Pierce di 20 è avvenuto 37 anni fa, mentre il 67enne lavorava come elettricista negli obitori del Kent and Sussex Hospital e del Tunbridge Wells Hospital.ha stuprato più di 100femminili: al momento la più giovane accertata è una bambina di nove anni, la più anziana una centenaria. La giudice Cheema-Grubb della Maidstone Crown Court ha affermato rivolta a: “Le sue azioni vanno contro tutto ciò ...

