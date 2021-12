Fiamme nella caserma di viale di Tor di Quinto dei carabinieri a Roma

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) AGI - Incendio questa mattina all'interno della'Salvo d'Acquisto' di Tor di, a. Il rogo è visibile dalla Tangenziale. Sul posto anche i vigili del fuoco. Il vasto incendio, secondo quanto apprende l'AGI, avrebbe interessato il piano alto della palazzina del nono reggimento deidi Tor di, ovvero ladel battaglione che si occupa dell'ordine pubblico. Non ci sono feriti e il rogo è circoscritto. Secondo quanto appurato dalle diverse squadre dei vigili del fuoco intervenute per domare l'incendio, lesi sono propagate all'interno di un locale adibito a foresteria. Le cause sono al momento imprecisate.

Advertising

emergenzavvf : Abitazione in fiamme e fumo nella tromba delle scale, intervento dei #vigilidelfuoco in un palazzo a #Viareggio (LU… - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: Incendio a Tor di Quinto, fiamme nella caserma dei carabinieri: ferito un militare - giusyoni : RT @paolo_r_2012: Incendio a Tor di Quinto, fiamme nella caserma dei carabinieri: ferito un militare - paolo_r_2012 : Incendio a Tor di Quinto, fiamme nella caserma dei carabinieri: ferito un militare - MarcelloMoscat7 : @Stefano15067453 timpani affogati di crema di caffè elucubrano teoremi impossibili e parole rosso vermiglio e scor… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiamme nella

I miei dicevano: questo pensa solo a mangiare e bere" Si è lanciato tra ledi un incendio ... L'ultima dichiarazione d'amore per il mondo dei vignaioli è stata l'apertura di un wine club......camera da letto di una donna di circa 90 anni. Ad accorgersi un familiare che era al piano superiore e che è andato a controllare, ha visto lee ha fatto scattare l'allarme. All'interno ...Una donna di 89 anni è morta avvolta dalle fiamme nel suo appartamento alla periferia di Cesena. Inutili i soccorsi, all'arrivo dei vigili del fuoco per l'anziana non ...Coppa del Mondo: Casse 16esimo, Marsaglia 31esimo e Franzoso 69esimo nelle prove. Il terzo weekend di dicembre riporta la Coppa del Mondo maschile in Italia ...