Fedele boccia gli azzurri | “Scudetto Napoli | ora è da retrocessione”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Enricoparla dele della corsache ha visto gliscivolare al quarto posto in classifica, con l’Inter in rimonta. Secondo l’ex dirigente ilnon può in alcun modo lottare per il titolo, nonostante sia ancora pienamente in corsa e da inizio stagione ha sempre occupato le prime posizioni in classifica. È uno scetticismo cosmico quello dicheil: “Adesso ilha un trend da. Molte partite sono state toppate al di là degli infortuni“. Sempreaggiunge: “Ora dobbiamo fare risultato a Milano per evitare una caduta libera con tante cause messe insieme. Ilsta attraversando un brutto periodo, molti ciechi ...