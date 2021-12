Empoli dei miracoli: vince a Verona (3-4) con doppietta di Mancuso. Negli ottavi affronterà l’Inter (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'Empoli non si ferma: supera i sedicesimi di Coppa Italia battendo 4-3 il Verona al Bentegodi. I toscani Negli ottavi incontreranno l'Inter. Partita densa di emozioni, con l'Empoli per primo in vantaggio al 15' grazie a Lamantia. Dopo appena tre minuti il Verona pareggia con Cancellieri. Ma l'Empoli conferma l'ottimo momento di forma e reagisce andando a segno altre tre volte (doppietta di Mancuso e Bejrami) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'non si ferma: supera i sedicesimi di Coppa Italia battendo 4-3 ilal Bentegodi. I toscaniincontreranno l'Inter. Partita densa di emozioni, con l'per primo in vantaggio al 15' grazie a Lamantia. Dopo appena tre minuti ilpareggia con Cancellieri. Ma l'conferma l'ottimo momento di forma e reagisce andando a segno altre tre volte (die Bejrami) L'articolo proviene da Firenze Post.

