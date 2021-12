DAZN ascolti Nielsen Serie A 17a giornata. Venezia-Juventus e Inter-Cagliari le più viste (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La diciassettesima giornata di Serie A supera i 6,5 milioni di ascoltatori. Il match più seguito è stato Venezia-Juventus che ha raggiunto un ascolto pari a 1.237.313 individui, seguito da Inter-Cagliari con 1.199.975.La media dei primi 17 turni è pari a... Leggi su digital-news (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La diciassettesimadiA supera i 6,5 milioni di ascoltatori. Il match più seguito è statoche ha raggiunto un ascolto pari a 1.237.313 individui, seguito dacon 1.199.975.La media dei primi 17 turni è pari a...

Advertising

maverich83 : @DAZN_IT Rimettete la prossima volta il divanetto in studio se nn volete vedere calare gli ascolti. Vogliamo vedere… - RaffaeleDeGuida : @Valeria23549267 Perchè Dazn non vuole che la Juve venga trasmessa anche su Sky, sapendo che con la Juve la fetta d… - digitalsat_it : #DAZN #ascolti #Nielsen #SerieA 15a e 16a giornata. La media supera 6,3 milioni di individui… - ImpieriFilippo : RT @tvdigitaldivide: Ascolti DAZN: 6,8 mln di spettatori per la 16esima giornata di Serie A - - ImpieriFilippo : RT @mariettob992: @tvdigitaldivide Rilevazione Ascolti in calo, inoltre #DAZN perde nettamente il confronto con #Sky e la #F1 che addirittu… -