Covid, il numero dei paesi con zero casi scende da 91 a 74 – I dati Comune per Comune (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Aumentano del 36% i nuovi casi di Covid nella nostra provincia nella settimana dall'8 al 14 dicembre, con 319 persone contagiate. La settimana precedente l'aumento era del 21,4% con 156 contagi, due settimane fa il 15% con 95 contagi, tre settimane fa 186 contagi con il 41,4%, un mese fa 154 nuovi positivi con il 52,2%. Il tasso di incidenza è pari a 107 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 1.07 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni), confermando la tendenziale crescita della curva epidemica rilevata già le scorse settimane (79 nuovi casi per 100.000 abitanti verso i 65 di quella precedente, i 57 di due settimane fa e i 40 di tre settimane or sono e 26 di un mese fa). scende il numero dei Comuni con zero casi, che negli ...

