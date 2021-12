CORSPORT – Manolas via da Napoli, Giuntoli accelera per il sostituto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Kostas Manolas via da Napoli, il giocatore piace sempre all’Olympiakos che a gennaio può riportarlo in Grecia. Un’operazione che sembra destinata a concludersi, anche perché oramai l’apporto di Manolas in maglia azzurra è minimo, anche a causa di molti infortuni. Inoltre oramai Rrahamani ha preso il posto da titolare del greco, quindi il Napoli può permettersi di farlo partire, a patto che compri un altro centrale difensivo. Calciomercato: Napoli su Udokhai Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo il Napoli può cedere Manolas, ma si rimetterà subito alla ricerca di un altro difensore. Il nome più quotato in orbita Napoli è Udokahi dell’Augusta, anche se è reduce da un infortunio ed in questo momento è alle prese con il Covid. In ogni caso il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Kostasvia da, il giocatore piace sempre all’Olympiakos che a gennaio può riportarlo in Grecia. Un’operazione che sembra destinata a concludersi, anche perché oramai l’apporto diin maglia azzurra è minimo, anche a causa di molti infortuni. Inoltre oramai Rrahamani ha preso il posto da titolare del greco, quindi ilpuò permettersi di farlo partire, a patto che compri un altro centrale difensivo. Calciomercato:su Udokhai Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo ilpuò cedere, ma si rimetterà subito alla ricerca di un altro difensore. Il nome più quotato in orbitaè Udokahi dell’Augusta, anche se è reduce da un infortunio ed in questo momento è alle prese con il Covid. In ogni caso il ...

