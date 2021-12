Cammarano: “Aree Interne, premialità per i comuni che si aggregano per garantire servizi” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Vogliamo istituire un meccanismo di premialità per i comuni delle Aree Interne che s’impegnino ad aggregarsi tra loro, al fine di superare limiti amministrativi che ad oggi non gli consentono di garantire i servizi essenziali. Piccoli comuni alle prese con criticità ataviche possono unire le forze e avviare un percorso di aggregazione dei servizi, così da divenire una vera e propria comunità capace di andare incontro alle esigenze e al fabbisogno dei cittadini di territori da troppi anni considerati di serie B”. Così il presidente della Commissione speciale Aree Interne e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, intervenendo alla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Vogliamo istituire un meccanismo diper idelleche s’impegnino ad aggregarsi tra loro, al fine di superare limiti amministrativi che ad oggi non gli consentono diessenziali. Piccolialle prese con criticità ataviche possono unire le forze e avviare un percorso di aggregazione dei, così da divenire una vera e propriatà capace di andare incontro alle esigenze e al fabbisogno dei cittadini di territori da troppi anni considerati di serie B”. Così il presidente della Commissione specialee consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele, intervenendo alla ...

