Cagliari vs Udinese: statistiche e numeri (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Udinese ha vinto quattro delle ultime sei gare di Serie A contro il Cagliari, anche se nelle due più recenti non ha trovato il successo (pareggio nel dicembre 2020 e sconfitta lo scorso aprile). Dopo aver ottenuto quattro successi interni consecutivi contro l’Udinese in Serie A, il Cagliari non ha vinto nessuno dei tre più recenti (1N, 2P). Le sei sfide di Serie A giocate nel mese di dicembre tra Cagliari e Udinese sono terminate con cinque successi friulani e un pareggio 1-1, nella più recente tra queste (nel 2020). Per la quarta volta nella sua storia, il Cagliari ha ottenuto al massimo una vittoria nelle prime 17 gare in una stagione di Serie A, dopo il 1964/65, il 1975/76 e il 1999/2000 – nelle due occasioni più recenti non ha trovato il successo neanche nel 18° ... Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’ha vinto quattro delle ultime sei gare di Serie A contro il, anche se nelle due più recenti non ha trovato il successo (pareggio nel dicembre 2020 e sconfitta lo scorso aprile). Dopo aver ottenuto quattro successi interni consecutivi contro l’in Serie A, ilnon ha vinto nessuno dei tre più recenti (1N, 2P). Le sei sfide di Serie A giocate nel mese di dicembre trasono terminate con cinque successi friulani e un pareggio 1-1, nella più recente tra queste (nel 2020). Per la quarta volta nella sua storia, ilha ottenuto al massimo una vittoria nelle prime 17 gare in una stagione di Serie A, dopo il 1964/65, il 1975/76 e il 1999/2000 – nelle due occasioni più recenti non ha trovato il successo neanche nel 18° ...

Advertising

Udinese_1896 : #CagliariUdinese: arbitra Maresca. Designato l'arbitro per il match di sabato. ?? - Wazza_CN : @MarteennSaVa Detto così sembra poco, prova a scrivere ha giocato solo con Juve Milan Roma Spezia Cagliari Udinese Sheriff Shaktar Genoa - alessiocrobu : Se sabato il Cagliari non batte l'Udinese e Giulini non caccia Mazzarri ci vuole la 104 - Wazza_CN : @errore4_04 Un mese buono giocato contro Juve Milan Napoli Roma Shaktar Sheriff Venezia Cagliari Spezia Udinese, ci… - Davide19575269 : Nel prox.Turno Di campionato A parte Milan Napoli, che perde anche Zielinski, c'e' un Cagliari Udinese dove I sard… -