Bologna vs Juventus: il confronto tra le 2 squadre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Juventus ha vinto le ultime 10 partite di Serie A contro il Bologna, contro nessuna squadra ha una striscia aperta più lunga nella competizione. La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Bologna in Serie A: 77 successi bianconeri, a fronte di 48 pareggi e 23 vittorie rossoblù. La Juventus ha vinto le ultime cinque trasferte contro il Bologna in Serie A, già striscia record per i bianconeri in casa dei rossoblù – l'ultimo successo interno degli emiliani risale al novembre 1998. Il Bologna ha perso le ultime due partite di campionato e non arriva a tre sconfitte di fila nella competizione da ottobre 2020. La Juventus ha subito solo due gol nelle ultime sei partite di campionato, mantenendo quattro volte la porta inviolata, tanti clean sheet ...

