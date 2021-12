Bisogna ripensare la Difesa in chiave climatica. Parola di esercito tedesco (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Siccità, inondazioni e eventi meteorologici estremi sono in aumento in tutte le regioni del mondo. I ghiacciai si stanno sciogliendo e il livello del mare si sta alzando. Fiumi e laghi si stanno prosciugando. “Il cambiamento climatico è una realtà”, ha detto Arvea Marieni, ospite del #GIDSdebate ad Amburgo a novembre. La Cina ha da tempo “scoperto” la protezione del clima per se stessa e ha sviluppato piani in questo senso, ha detto la consulente strategica, specializzata sul paese dell’Estremo Oriente. Alla conferenza mondiale sul clima COP26 a Glasgow all’inizio di novembre gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese hanno annunciato che lavoreranno insieme per una maggiore protezione del clima. Al cuore dell’impegno la riduzione delle emissioni nocive di anidride carbonica. Negli ultimi tempi, la scienza ha contribuito con nuove scoperte e nuovi modelli a poter determinare con ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Siccità, inondazioni e eventi meteorologici estremi sono in aumento in tutte le regioni del mondo. I ghiacciai si stanno sciogliendo e il livello del mare si sta alzando. Fiumi e laghi si stanno prosciugando. “Il cambiamento climatico è una realtà”, ha detto Arvea Marieni, ospite del #GIDSdebate ad Amburgo a novembre. La Cina ha da tempo “scoperto” la protezione del clima per se stessa e ha sviluppato piani in questo senso, ha detto la consulente strategica, specializzata sul paese dell’Estremo Oriente. Alla conferenza mondiale sul clima COP26 a Glasgow all’inizio di novembre gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese hanno annunciato che lavoreranno insieme per una maggiore protezione del clima. Al cuore dell’impegno la riduzione delle emissioni nocive di anidride carbonica. Negli ultimi tempi, la scienza ha contribuito con nuove scoperte e nuovi modelli a poter determinare con ...

